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19:35, 12 сентября 2024Культура

Критики оставили первые отзывы на сериал «Пингвин»

Сериал «Пингвин» об антигерое из «Бэтмена» получил высокие оценки критиков

Кадр: сериал «Пингвин»

Сериал «Пингвин» о знаменитом одноименном антигерое из вселенной «Бэтмена» получил высокие оценки критиков. Первые рецензии появились на авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes.

Рейтинг первой серии, которая выйдет в общий доступ 19 сентября, на основе 22 отзывов достиг 86 процентов, что является очень высоким показателем. Сериал от студии DC, по словам критиков, отлично показывает криминальный и мрачный город Готэм, полный коррупции и предательств.

Ранее стало известно, что спин-офф фильма «Бэтсен» Мэтта Ривза выйдет в виде сериала.

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      Андрей Шеньшаков
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