Критики оставили первые отзывы на сериал «Пингвин»

Сериал «Пингвин» об антигерое из «Бэтмена» получил высокие оценки критиков

Сериал «Пингвин» о знаменитом одноименном антигерое из вселенной «Бэтмена» получил высокие оценки критиков. Первые рецензии появились на авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes.

Рейтинг первой серии, которая выйдет в общий доступ 19 сентября, на основе 22 отзывов достиг 86 процентов, что является очень высоким показателем. Сериал от студии DC, по словам критиков, отлично показывает криминальный и мрачный город Готэм, полный коррупции и предательств.

Ранее стало известно, что спин-офф фильма «Бэтсен» Мэтта Ривза выйдет в виде сериала.