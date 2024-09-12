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14:38, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о желании Еревана сотрудничать с Западом

Лукашенко: Белоруссия помогала армянам, но Ереван захотел на Запад

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белоруссия старалась помогать Армении, но Ереван захотел сотрудничать с Западом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».

«Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в Евросоюз», —рассказал белорусский лидер.

По его словам, Белоруссии хотелось бы иметь добрые отношения с Арменией, а в их ухудшении вины Минска нет. Он добавил, что не выступает против сотрудничества с Западом, но предупредил о «привычке» правительства США менять политику после проведения выборов.

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      Валентин Карант
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