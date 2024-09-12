Медведчук заявил, что самостоятельной Украины уже давно не существует

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что самостоятельная Украина давно прекратила свое существование. Об этом он заявил в интервью изданию Eurasia Daily.

«Самостоятельной Украины уже давно не существует, ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором», — заявил политик.

По его словам, Украина способна жить лишь за счет финансирования со стороны западных государств, поскольку без их денег нечем будет выплачивать зарплаты, пенсии, а также содержать государственную инфраструктуру. Медведчук добавил, что бизнес в стране был уничтожен, а экономические связи разорваны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. По его словам, таким образом страны НАТО, США и европейские государства будут воевать против Москвы.