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21:18, 12 сентября 2024Бывший СССР

Медведчук заявил о прекращении существования самостоятельной Украины

Медведчук заявил, что самостоятельной Украины уже давно не существует
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что самостоятельная Украина давно прекратила свое существование. Об этом он заявил в интервью изданию Eurasia Daily.

«Самостоятельной Украины уже давно не существует, ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором», — заявил политик.

По его словам, Украина способна жить лишь за счет финансирования со стороны западных государств, поскольку без их денег нечем будет выплачивать зарплаты, пенсии, а также содержать государственную инфраструктуру. Медведчук добавил, что бизнес в стране был уничтожен, а экономические связи разорваны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. По его словам, таким образом страны НАТО, США и европейские государства будут воевать против Москвы.

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      Марина Совина
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