Путин заявил об изменившем суть конфликта на Украине участии Запада

Президент России Путин: участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть

Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине — прим. «Ленты.ру») — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — сказал глава государства.

В таком случае, продолжил президент, Москва, имея в виду изменение сути конфликта, будет принимать соответствующие решения, исходящие из тех угроз, которые будут создаваться.

Ранее Путин назвал целью США и стран Запада установление полного контроля над Украиной. Для этого они спонсировали националистические и антироссийские организации в стране, отметил он. «На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — сказал глава государства.