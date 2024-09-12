Мигрант поссорился с россиянином из-за парковки и переехал его автомобилем

В Южно-Сахалинске задержали мигранта, намеренно переехавшего машиной россиянина

В Южно-Сахалинске задержали 28-летнего мигранта из Таджикистана, подозреваемого в покушении россиянина. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 сентября на парковке торгового центра местный житель не поделил с иностранцем парковку. Спор перерос в обмен оскорблениями и закончился конфликтов, по итогу которого подозреваемый сел за руль автомобиля, сбил соперника с ног и намерено переехал его автомобилем. Потерпевший получил множественные переломы, его доставили в больницу.

Подозреваемый скрылся с места ЧП, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о помещении подозреваемого на время расследования в СИЗО.

30 августа Павловский городской суд Нижегородской области приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая специально переехала лежащего мужчину на автомобиле.