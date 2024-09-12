Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны России

Свидетели дали показания о взятке на главу мемориала Минобороны Филиппова

Свидетели дали показания на главу ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны России Вячеслава Филиппова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них есть материалы, доказывающие обоснованность подозрений в причастности Филиппова к инкриминируемому ему преступлению, говорится в документах.

«Что объективно усматривается из показаний свидетелей», — подчеркивается в них.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки.