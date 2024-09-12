Минздрав предписал россиянкам рожать по-новому

Минздрав России предписал женщинам рожать по-новому

Минздрав России предписал женщинам рожать по-новому. Новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов, одобренные ведомством, начнут действовать с 1 января 2025 года, пишет «Парламентская газета».

«Документ описывает действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медпомощи. Рекомендации основаны на доказанном клиническом опыте, а значит, периодически их необходимо обновлять», — отметила руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук Вера Балан.

Так, один из разделов обновленного документа предполагает новые правила к обезболиванию роженицы. Как и прежде, россиянкам советуют сначала применить такие немедикаментозные методы обезболивания, как техники дыхания, массаж или теплые компрессы. Но если они окажутся неэффективными, тогда врач должен будет назначить медикаментозное обезболивание, а новый документ уточняет — какое именно и в каких дозах.

Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей. В частности, во время активно фазы первого периода родов температуру тела женщины должны будут измерять вдвое чаще — каждый час.

Еще один раздел касается кесарева сечения. В документе к списку состояний, при которых роды с хирургическим вмешательством будут проходить с учетом новых рекомендаций, добавили врожденные аномалии матки и неустойчивое положение плода. Для самих рожениц в этом плане не изменится ничего — показания к кесареву сечению останутся прежними: в плановом порядке операцию проведут в случае, если ребенок весит более 4,5 килограмма или у роженицы уже были хирургические вмешательства на матке.

Ранее Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по проведению аборта, которые содержат информацию о проведении УЗИ, во время которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение.