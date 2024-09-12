Москвичей предупредили о сильнейшей за 115 лет жаре

Синоптик Тишковец: сильнейшая за 115 лет жара придет в Москву в пятницу, 13-го

В пятницу, 13 сентября, в Москву придет сильнейшая за 115 лет жара. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

В Москве воздух днем прогреется до плюс 26-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до плюс 25-30 градусов, рассказал синоптик. «Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур», — пояснил Тишковец.

Прошлый температурный максимум был зафиксирован в 1909 году — тогда температура воздуха достигала плюс 27,4 градуса Цельсия, рассказал метеоролог. Тишковец добавил, что 13 сентября 2024 года на Земле также ожидаются магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы. При этом летняя погода продержится в столичном регионе еще как минимум десять суток, спрогнозировал специалист.