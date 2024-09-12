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15:19, 12 сентября 2024Силовые структуры

Мужа Блиновской отпустили после допроса

Shot: мужа Блиновской отпустили после допроса и оставили в зоне СВО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мужа блогера Елены Блиновской — Алексея — отпустили после допроса, он продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сотрудники силовых структур общались с Блиновским из-за его неявки к следователю в Москве. Алексей проходит как соучастник по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее следователи приехали к Алексею в воинскую часть. После длительных допросов его решили оставить в зоне СВО.

Блиновский воевал добровольцем и получал за это 255 тысяч рублей в месяц. Сначала он был под Красногоровкой в штурмовом подразделении, а потом его перевели в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике.

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      Олеся Мицкевич
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