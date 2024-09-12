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08:33, 12 сентября 2024Силовые структуры

Мужа Блиновской задержали в воинской части

Mash: мужа Блиновской Алексея задержали в воинской части и отвели на допрос

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мужа королевы марафонов Елены Блиновской Алексея задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бизнесмена вывели из части в наручниках и доставили на допрос. Его командование долгое время пыталось доказать правоохранителям право Блиновского быть в зоне конфликта, однако следователи решили иначе.

Блиновской воевал добровольцем и получал за это 255 тысяч рублей в месяц. Сначала он был под Красногоровкой в штурмовом подразделении, а потом его перевели в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике.

Предприниматель проходит обвиняемым по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») и находится в розыск.

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