Мужа Блиновской задержали в воинской части

Mash: мужа Блиновской Алексея задержали в воинской части и отвели на допрос

Мужа королевы марафонов Елены Блиновской Алексея задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бизнесмена вывели из части в наручниках и доставили на допрос. Его командование долгое время пыталось доказать правоохранителям право Блиновского быть в зоне конфликта, однако следователи решили иначе.

Блиновской воевал добровольцем и получал за это 255 тысяч рублей в месяц. Сначала он был под Красногоровкой в штурмовом подразделении, а потом его перевели в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике.

Предприниматель проходит обвиняемым по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») и находится в розыск.