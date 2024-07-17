Мужа Блиновской перевели из штурмового подразделения

Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР

Мужа блогерши Елены Блиновской, Алексея, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, супруг «королевы марафонов» возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под артиллерийский обстрел или удар украинского дрона.

До этого Блиновский служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело. Расследование против него ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы, его объявили в розыск из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов.