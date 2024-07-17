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08:50, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Мужа Блиновской перевели из штурмового подразделения

Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Мужа блогерши Елены Блиновской, Алексея, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, супруг «королевы марафонов» возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под артиллерийский обстрел или удар украинского дрона.

До этого Блиновский служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело. Расследование против него ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы, его объявили в розыск из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов.

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      Марина Совина
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