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11:16, 27 июля 2024Интернет и СМИ

Мужу Блиновской придется воевать 395 лет для погашения долга супруги перед налоговой

Shot: муж Блиновской придется воевать 395 лет, чтобы выплатить ее долг

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мужу королевы марафонов Елены Блиновской Алексею придется воевать 395 лет, чтобы выплатить ее долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, сейчас Алексей Блиновский принимает участие в боевых действиях на специальной военной операции (СВО) и получает зарплату в размере 255 тысяч рублей. Для того чтобы в полном объеме погасить долг своей супруги перед налоговой, который по актуальным данным составляет 1,21 миллиарда рублей, ему придется провести на СВО 395 лет.

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Анна Габай
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