Мужу Блиновской придется воевать 395 лет для погашения долга супруги перед налоговой

Shot: муж Блиновской придется воевать 395 лет, чтобы выплатить ее долг

Мужу королевы марафонов Елены Блиновской Алексею придется воевать 395 лет, чтобы выплатить ее долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, сейчас Алексей Блиновский принимает участие в боевых действиях на специальной военной операции (СВО) и получает зарплату в размере 255 тысяч рублей. Для того чтобы в полном объеме погасить долг своей супруги перед налоговой, который по актуальным данным составляет 1,21 миллиарда рублей, ему придется провести на СВО 395 лет.

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).