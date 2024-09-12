Мужчина узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака и получил совет развестись

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.

Автор поста написал, что женился на возлюбленной в 2010 году. Недавно, по его словам, выяснилось, что его супруга изменила ему за пару лет до свадьбы. «У нее дважды был секс с другим парнем», — отметил герой истории.

Мужчина рассказал, что всегда подозревал, что между его женой и ее коллегой что-то было. «На протяжении многих лет, когда его имя всплывало или мы видели его на публике, я озвучивал свои подозрения, но она все отрицала», — подчеркнул автор истории. Недавно, как вспомнил рассказчик, они снова увидели экс-коллегу его супруги. «Я снова спросил у жены о нем, и на этот раз она призналась, что они дважды поцеловались, когда мы были помолвлены», — пересказал он слова жены.

Спустя несколько дней автор истории снова задал вопрос о коллеге супруге, тогда она призналась, что у нее два раза была сексуальная связь с ним. «Я опустошен и не уверен в своем следующем шаге. Она сказала мне, что это единственный раз, когда она мне изменяла. И я ей верю», — заключил он.

В комментариях под постом многие призвали автора подать на развод. Комментаторы предположили, что женщина могла соврать, так как уже лгала супругу. «Разводись, она изменяла тебе явно больше, чем ты думаешь», — написал один из них.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она раскрыла бойфренду сестры правду о ней и разрушила их отношения. Комментаторы поддержали решение автора истории.