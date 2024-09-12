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13:18, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали темпы строительства «Гигаватта Зеленского»

Экс-глава «Укрэнерго»: Киев выполнил только 6 % плана «Гигаватт Зеленского»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Киев выполнил только шесть процентов плана «Гигаватт Зеленского» по восстановлению украинской энергетики. Темпы строительства объектов электрогенерации в интервью для «Экономической правды» раскритиковал экс-глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Бывший чиновник прокомментировал слова министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что Киев уже построил объектов на несколько сотен мегаватт энергогенерации. «У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 мегаватт», — заявил Кудрицкий.

Он пояснил, что с момента возникновения плана в работу были введены всего лишь две электростанции.

О плане президента Украины Владимира Зеленского по восстановлению украинской энергетики до зимы стало известно в начале июня. Отмечалось, что Киев планировал привлечь иностранных союзников к решению проблемы.

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      Глеб Палехов
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