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11:23, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

«Телеграф»: в Киеве, а также Киевской и Хмельницкой областях произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве, а также Киевской и Хмельницкой областях произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram издание «Телеграф».

«[Целью атаки] стал Староконстантинов Хмельницкой области. Мониторинговые паблики информировали о многочисленных взрывах в области. (...) Также немало взрывов ночью слышали Киев и область», — говорится в публикации.

Позднее в украинской прессе появилась информация о повторном взрыве в Хмельницкой области. Подробности не сообщались.

Утром 12 сентября российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. В частности, сообщалось о взрывах в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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      Глеб Палехов
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