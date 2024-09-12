ВС России ударили по объектам инфраструктуры на Украине

ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали о нескольких взрывах в Конотопе Сумской области — в городе пропало электричество. Также «прилеты» зафиксированы в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске.

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ пишут об атаке со стороны Черного моря.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек при попытке захватить российскую буровую вышку «Крым-2» в Черном море. Как рассказали в Минобороны России, противник направил к буровой вышке 11 катеров спецназовцев — военнослужащих сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них были потоплены, остальные катера развернулись, отказавшись от намерений высадиться на объекте.