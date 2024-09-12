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01:17, 12 сентября 2024Бывший СССР

ВС России ударили по объектам инфраструктуры на Украине

ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали о нескольких взрывах в Конотопе Сумской области — в городе пропало электричество. Также «прилеты» зафиксированы в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске.

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ пишут об атаке со стороны Черного моря.

В ночь на 11 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек при попытке захватить российскую буровую вышку «Крым-2» в Черном море. Как рассказали в Минобороны России, противник направил к буровой вышке 11 катеров спецназовцев — военнослужащих сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них были потоплены, остальные катера развернулись, отказавшись от намерений высадиться на объекте.

Настало их время!
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      Марина Совина
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