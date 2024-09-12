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18:41, 12 сентября 2024Мир

На Западе заявили об изоляции войск ВСУ в Курской области

Меркурис: атака России изолировала войска ВСУ в Курской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Атака армии России изолировала значительное количество войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.

«Значительное количество украинских войск было отрезано и изолировано в результате этой атаки, которая позволила русским перерезать основные дороги», — сказал он.

По словам эксперта, атака Российской армии оставила подразделения ВСУ незащищенными перед лицом дальнейших операций по разгрому Украины под Курском.

Ранее Меркурис выразил мнение, что обещанные Киеву многоцелевые ракеты Martlet окажутся бесполезны на поле боя. Аналитик уточнил, что они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих вооружений.

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      Виктория Кондратьева
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