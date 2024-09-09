В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

Меркурис: обещанные ВСУ ракеты Martlet окажутся бесполезны на поле боя

Обещанные Вооруженным силам Украины (ВСУ) многоцелевые ракеты Martlet окажутся бесполезны на поле боя. О такой проблеме сообщил британский аналитик Александр Меркурис в интервью на YouTube-канала The Duran.

Эксперт считает, что данные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), разработанные компанией Thales Air Defense для Соединенного Королевства и обещанные Киеву Лондоном, не повлияют на ситуацию.

«Они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих ракет», — указал он.

Меркурис также напомнил заявление министра обороны РФ Андрея Белоусова о резком увеличении количества российских FPV-дронов на линии соприкосновения. Британский аналитик задался вопросом: если Москва производит до 4000 дронов в сутки, то что против них смогут сделать 650 ракет Martlet.

Ранее газета The New York Times усомнилась в том, что планы Запада по поставке Украине истребителей F-16 смогут переломить ход боевых действий и повлиять на исход конфликта.