NYT: влияние истребителей F-16 на исход конфликта на Украине будет ограниченным

Планы Запада по поставке Украине истребителей F-16 не смогут немедленно переломить ход боевых действий и повлиять на исход конвликта. В отсутствие такой способности у военных самолетов усомлнилась газета The New York Times (NYT).

Издание пишет, что сдерживать «влияние» истребителей на украинский кризис в ближайшее время будет нехватка обученных пилотов и ограниченное число технических единиц. «У России было много времени на укрепление своей оборонительной инфраструктуры, особенно в прифронтовых районах. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской противовоздушной обороны как с земли, так и в небе», — сообщил военный эксперт RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ) Хантер Столл.

Ранее американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что поставки оружия Украине бесполезны, поскольку все западные вооружения нейтрализуются армией РФ. Самолетам F-16 он предрек печальную судьбу из-за мощности российских средств противовоздушной обороны (ПВО).