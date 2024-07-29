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02:45, 29 июля 2024Интернет и СМИ

В США усомнились в способности F-16 переломить ход боевых действий на Украине

NYT: влияние истребителей F-16 на исход конфликта на Украине будет ограниченным
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: STR New / Reuters

Планы Запада по поставке Украине истребителей F-16 не смогут немедленно переломить ход боевых действий и повлиять на исход конвликта. В отсутствие такой способности у военных самолетов усомлнилась газета The New York Times (NYT).

Издание пишет, что сдерживать «влияние» истребителей на украинский кризис в ближайшее время будет нехватка обученных пилотов и ограниченное число технических единиц. «У России было много времени на укрепление своей оборонительной инфраструктуры, особенно в прифронтовых районах. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской противовоздушной обороны как с земли, так и в небе», — сообщил военный эксперт RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ) Хантер Столл.

Ранее американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что поставки оружия Украине бесполезны, поскольку все западные вооружения нейтрализуются армией РФ. Самолетам F-16 он предрек печальную судьбу из-за мощности российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

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      Александра Синицына
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