Белоусов привел данные о ежедневных поставках FPV-дронов в войска

Белоусов: каждый день в войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов

Каждый день в российские войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие цифры глава военного ведомства озвучил в ответ на пожелание одного из бойцов иметь в каждом отряде определенное число дронов. «Количество FPV-дронов резко увеличилось», — заявил Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые дроны и ракеты.