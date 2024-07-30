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17:17, 30 июля 2024Наука и техника

Белоусов привел данные о ежедневных поставках FPV-дронов в войска

Белоусов: каждый день в войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Каждый день в российские войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие цифры глава военного ведомства озвучил в ответ на пожелание одного из бойцов иметь в каждом отряде определенное число дронов. «Количество FPV-дронов резко увеличилось», — заявил Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые дроны и ракеты.

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      Иван Потапов
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