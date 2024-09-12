Названа способная «сложить» дом пушка

Боец Юрга: САУ 2С7М «Малка» способна выстрелом «сложить» дом

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» способна выстрелом «сложить» дом. Особенности самоходной пушки назвал командир орудия с позывным Юрга, передает ТАСС.

«Это одно из самых дальнобойных орудий самоходных у нас в Российской Федерации. Калибр у него тоже один из самых больших — 203 миллиметра. Разрывы очень хорошие: бывает, и дома складываем, и технику с одного выстрела разбиваем. Даже если не попадаем в технику, а рядом попадаем, она может перевернуться», — сказал боец, выполняющий задачи на авдеевском направлении, в ролике Минобороны.

В ведомстве добавили, что расчет «Малки» уничтожил бронетехнику и опорный пункт противника. Огонь САУ корректировали при помощи беспилотника.

«Малку» начали выпускать в 1986 году. Установка на гусеничном шасси предназначена для поражения важных целей в тактической глубине обороны противника. Осколочно-фугасный снаряд калибра 203 миллиметра несет более 17 килограммов взрывчатки.

В августе «Известия» писали, что благодаря мощности боеприпаса и дальности огня «Малка» стала эффективным средством контрбатарейной борьбы.