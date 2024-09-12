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21:01, 12 сентября 2024Забота о себе

Названы худшие дни для первых свиданий

Metro: середину недели назвали лучшим временем для первых свиданий

Фото: Mina Rad / Unsplash

Эксперт по отношениям Долли Олдертон посоветовала назначать встречу с партнером на середину недели. Также она назвала худшие дни для первых свиданий, сообщает издание Metro.

Олдертон считает, что лучшие дни для свиданий — вторник, среда или четверг. А худшими днями для романтических встреч она назвала пятницу и субботу, так как от исхода свидания будет зависеть настроение на выходных.

С мнение эксперта согласились и многие участники опроса, который провела редакция Metro в соцсетях. Один из комментаторов написал, что любит свидания по средам, так как это середина недели, и к этому времени человек уже успевает решить главные рабочие задачи, но еще не чувствует себя уставшим. В то же время один участник опроса заявила, что не ходит на свидания с четверга по субботу и предпочитает проводить романтические встречи по воскресеньям. Кроме того, некоторые его участники заявили, что никогда не тратят на первые свидания с малознакомыми людьми выходные.

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      Алиса Дмитриева
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