Причины одержимости при сильной влюбленности объяснили

При определенных обстоятельствах влюбленность может перерасти в одержимость объектом желания, заявила психотерапевт Энни Циммерман. Причины, по которым это происходит, она раскрыла изданию HuffPost.

Циммерман рассказала, что для некоторых людей влюбленность может превратиться в лимеренцию — неподдающуюся сознательному контролю чрезмерную эмоциональную привязанность к другому человеку. Психотерапевт подчеркнула: это состояние не имеет ничего общего с любовью, — это лишь «симптом более глубокой психологической тоски или душевной раны».

По словам эксперта, человек в состоянии лимеренции проецирует на потенциального партнера все свои неудовлетворенные потребности и желание быть выбранным и при этом очень боится быть отвергнутым. Эти чувства постепенно берут верх над всеми остальными эмоциями. Она указала, что те, кто испытывает романтическую одержимость, могут в какой-то момент полностью потерять себя в надежде быть любимыми.

Циммерман объяснила, что лимеренция всегда связана с травмой. Причиной может стать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), диагностированное обсессивно-компульсивное расстройство или то, что человека в детстве не любили или отвергали родители.

Психотерапевт отметила, что избавиться от любовной одержимости непросто. Для начала человек должен осознать, что испытывает нечто большее, чем влюбленность. «Когда мы осознаем, что происходит внутри нас, мы можем понять, каковы наши триггеры и более эффективно с ними бороться», — рассказала она. После этого придется много работать над собой, чтобы избавиться от убежденности в том, что только в отношениях можно быть счастливым. Эксперт посоветовала делать это с помощью квалифицированного специалиста, например психолога.

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