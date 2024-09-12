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16:09, 12 сентября 2024Экономика

Китай попросил своих автопроизводителей не инвестировать в Россию

Reuters: Пекин рекомендовал своим автопроизводителям не вкладываться в Россию

Фото: China Daily / Reuters

Министерство торговли Китая на специальном совещании предупредило местных автопроизводителей об опасности инвестиций в автомобильную отрасль за пределами страны. Об этом со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

Встреча состоялась в начале июля. Отдельно представитель властей попросил не вкладывать средства в индийские предприятия, а также настоятельно рекомендовал отказаться от развития своих мощностей в Турции и России.

Более мягкий тон Пекин использовал в отношении Европы и Таиланда, однако и в этом случае бизнесменов попросили ограничиться заводами для конечной сборки автомобилей. Что касается комплектующих, то в связи с геополитическими рисками они должны выпускаться в Китае.

Россия является одним из основных рынков для китайских автопроизводителей с момента начала боевых действий на Украине в 2022 году. После ухода большинства западных, корейских и японских брендов компании из КНР заняли опустевшую нишу. Однако что касается сотрудничества, то к настоящему времени оно ограничивается поставкой машинокомплектов на российские заводы, построенные в прошлые годы, новые производства не создаются.

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Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что после повышения утилизационного сбора, что произойдет 1 октября, Россия пока не намерена применять новые меры для закрытия рынка, а хотела бы улучшать условия для инвестиций и локализации. В первую очередь речь идет о привлечении китайских компаний, в возвращение западных производителей, лишившихся своих заводов в стране, чиновник не верит.

По итогам июля 2024 года, почти две трети рынка новых легковых машин пришлись на китайский импорт. Такая экспансия и стала поводом для роста утильсбора, потому что в текущем варианте отечественные производители конкуренцию проигрывают.

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