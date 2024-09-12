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15:15, 12 сентября 2024Моя страна

Нетипичную находку сделали в российском регионе

В Пскове сделали самую интересную находку времен неолита

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Самой интересной находкой времен неолита в полевом сезоне 2024 года в Пскове стал топорик из нетипичного материала — мягкого сланца. Об этом рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин в эфире ПЛН FM.

«Самая интересная находка времен неолита — это топорик классической формы, похожий на долото», — рассказал он. По словам Салмина, подобные находки встречаются часто, однако эта интересна тем, что топорик был либо игрушечным, либо на нем учились делать топорики.

Специалист объяснил, что мягкий сланец не подходит для использования топора по назначению, из этого материала как правило режут литейные формы.

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      Варвара Кошечкина
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