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19:23, 12 сентября 2024Забота о себе

Невролог раскрыла опасность заработать мигрень за столом

Невролог Терехова: мигрень провоцируют кофеин и соленая пища

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты способны провоцировать мигрень, заявила врач-невролог, алголог, заведующая Центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова. Их доктор раскрыла в беседе с «Лентой.ру» ко всемирному дню борьбы с мигренью, который отмечается 12 сентября.

Мигрень Терехова назвала наиболее распространенным неврологическим заболеванием. «Часто его причиной становятся внешние факторы, например слишком много или слишком мало сна, избыточное напряжение из-за физических нагрузок, конечно, стресс, но кроме этого мигрень могут вызывать и некоторые продукты», — предупредила она.

Врач отметила, что заработать мигрень за столом можно из-за напитков на основе кофеина: не только сам кофе, но и крепкий чай, а также кола провоцируют головные боли и в случае их чрезмерного употребления, и в случае резкого отказа от них. Особенно опасны они для людей с заболеваниями сердца, сосудов и нервной системы, обратила внимание невролог.

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Мигрень могут также спровоцировать продукты, содержащие тирамин, который образуется при старении продуктов и приводит к повышению давления. Он содержится в некоторых популярных сырах, в частности пармезане, чеддере или бри, квашеной капусте, оливках. «Тирамин в сочетании с дубильными веществами в красном вине, виски или шампанском также могут стать триггером мигрени», — говорит Терехова.

Кроме того, мигрень может вызывать шоколад и глутамат натрия, присутствующий в готовых продуктах: снеках, копченостях, сосисках и соусах. Помимо него, обратила внимание врач, аналогичные эффекты оказывают глутамат калия и гидролизованный белок. Наконец, склонных к мигреням людей Терехова предостерегла от употребления соленой пищи, особенно продуктов переработки с консервантами — они повышают давление, что может также приводить к головным болям.

Хотя нет необходимости полностью исключать эти продукты из рациона, стоит быть внимательными к своему состоянию и в случае появления головных болей ограничивать их потребление. Важно также соблюдать регулярность питания, избегать стресса, пить достаточно воды и вести дневник головных болей, чтобы отслеживать возможные триггеры

Анна Тереховаврач-невролог, алголог

Созданный в 2006 году Европейский альянс по борьбе с мигренью и головной болью, учредил День борьбы с мигренью, чтобы повысить осведомленность о методах борьбы с мигренью. По данным ВОЗ, около 40 процентов людей во всем мире имеют расстройства, связанные с головной болью.

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      Александра Лисица
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