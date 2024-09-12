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16:32, 12 сентября 2024Бывший СССР

ОБСЕ начала мониторинг парламентских выборов в Грузии

Мерфи: ОБСЕ запустила наблюдательную миссию к выборам в парламент Грузии

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустила наблюдательную миссию к парламентским выборам в Грузии, которые пройдут 26 октября. Об этом заявил глава миссии в республике Оуэн Мерфи, передает ТАСС.

«Нашей целью является быть непредвзятыми в наших оценках, и эту ответственность мы берем на себя хотя бы с учетом тех стран, в которых мы выполняли подобные миссии», — сказал он. Мерфи добавил, что критериями оценок являются международные стандарты и национальное законодательство. Кроме того, по его словам, миссия будет учитывать рекомендации, выданные Тбилиси организациями по правам человека.

По словам главы миссии наблюдателей, БДИПЧ опубликует промежуточный отчет наблюдателей за две недели до выборов, а подготовка окончательного доклада по итогам голосования потребует двух-трех месяцев.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Госдепартамент США использует новый способ вмешательства на парламентских выборах в Грузии. Утверждается, что Вашингтон для осуществления вмешательства договорился с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

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      Александр Курбатов
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