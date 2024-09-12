«Ростех» попросил отдать ему акции частного станкостроительного завода

«Ростех» подтвердил просьбу отдать ему Ивановский завод тяжелого станкостроения

Госкорпорация «Ростех» просила передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), когда в марте суд первой инстанции по иску Генпрокуратуры признал его приватизацию незаконной. Об этом со ссылкой на источник, близкий к компании, пишет РБК.

Представитель госкорпорации подтвердил сам факт просьбы, но уточнил, что это произошло до апелляции, которая на этой неделе, 10 сентября, отменила решение полугодовой давности.

Другой собеседник издания уточнил, что станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», арендует часть площадей ИЗТС для производства станков, но частные владельцы предприятия препятствуют работе. Из-за этого госкорпорация и попросила вернуть завод в собственность государства и передать себе.

Решение Второго арбитражного апелляционного суда, отказавшего Генпрокуратуре в иске об изъятии акций завода в пользу государства, стало первым в таком роде. Как объяснили в юридическом бюро «Константа», представлявшем интересы завода, суд принял во внимание истечение срока исковой давности, а также тот факт, что предприятие не являлось и не является оборонным предприятием, поэтому согласование правительства при решении о приватизации не требовалось.

При этом суд первой инстанции не дал времени защите собрать подтверждающие ее позицию документы, в то время как на апелляции ее доводы были полностью изучены.

Ранее «Ростех» утверждал, что нахождение ИЗТС в частных руках «противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для нацбезопасности». Госкорпорация принимала участие в процессе в качестве третьего лица, в связи с чем могла донести до суда свою позицию и представить доказательства утверждений.

В прошлом в аналогичных случаях владельцам не удавалось оспорить решения о национализации. В том числе апелляцию проиграли бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), распоряжается которым, по данным СМИ, назначен «Ростех».