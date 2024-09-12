Пескова рассмешило фото Райана Гослинга на «Миротворце»

Пескова рассмешил фейк с фото Райана Гослинга на украинском «Миротворце»

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова рассмешил фейк с фотографией канадского актера Райана Гослинга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее в базе данных украинского сайта «Миротворец» нашли карточку некоего младшего лейтенанта Родиона Тимофеевича Гослова, к которой прикреплено фото мужчины в форме с лицом Гослинга. По утверждению «Миротворца», Родиона Тимофеевича внесли в неофициальный список врагов Украины по причине «покушения на суверенитет и территориальную целостность» страны. На сайте также отмечено, что он был «ликвидирован в Курской области».

На опубликованном видео пресс-секретарь президента России смеется и, отвечая на вопрос корреспондента, говорит, что не знает, нужно ли было вербовать канадского актера в российские спецслужбы.

Ранее член бундестага от Левой партии Серен Пеллман, попавший в список украинского сайта «Миротворец», в обращении к правительству ФРГ поднял вопрос о своей безопасности. В свою очередь, парламентский статс-секретарь Министерства внутренних дел ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер заявила, что, согласно мнению правительства Германии, нахождение в соответствующем списке не представляет угрозы для европейских политиков.