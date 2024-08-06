Попавший в список «Миротворец» немецкий депутат поднял вопрос о своей безопасности

Попавший в список «Миротворец» депутат ФРГ поднял вопрос о своей безопасности

Член бундестага от Левой партии Серен Пеллман, попавший в список украинского сайта «Миротворец», в обращении к правительству ФРГ поднял вопрос о своей безопасности. Текст парламентского запроса Пеллмана изучила «Лента.ру»

«Проводило ли федеральное правительство оценку текущего состояния безопасности таких депутатов бундестага, как я, внесенных в список врагов на сайте "Миротворец", и если да, то какова она?» — спрашивал он.

Ответ на запрос парламентский статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер. Она подчеркнула, что, согласно мнению правительства Германии, нахождение в соответствующем списке не представляет угрозы для европейских политиков.

«Тематический список "Миротворец" известен Федеральному ведомству уголовной полиции (BKA) с сентября 2022 года. Была проведена соответствующая оценка. С точки зрения BKA, простое упоминание в этом списке не влечет за собой опасности или увеличения опасности», — подчеркнула Шварцелюр-Зутер.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает пополняться новыми именами.

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число, кроме Таубер, также вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.