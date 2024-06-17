Молдавских оппозиционеров внесли в базу украинского «Миротворца»

Гуцул, лидера «Победы» Шора и депутата Таубер внесли в базу «Миротворца»

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора и депутата парламента Молдавии Марину Таубер внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Согласно данным портала, Гуцул, Шора и Таубер обвиняют в манипуляции общественно значимой информацией, продвижении пророссийской пропаганды и участии в процессах дестабилизации на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии попала под новые антироссийские санкции США. Как пояснил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, Соединенные Штаты ввели рестрикции против Гуцул за ее участие в гибридных действиях против интересов республики.