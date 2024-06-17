Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 17 июня 2024Бывший СССР

Молдавских оппозиционеров внесли в базу украинского «Миротворца»

Гуцул, лидера «Победы» Шора и депутата Таубер внесли в базу «Миротворца»
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора и депутата парламента Молдавии Марину Таубер внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Согласно данным портала, Гуцул, Шора и Таубер обвиняют в манипуляции общественно значимой информацией, продвижении пророссийской пропаганды и участии в процессах дестабилизации на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии попала под новые антироссийские санкции США. Как пояснил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, Соединенные Штаты ввели рестрикции против Гуцул за ее участие в гибридных действиях против интересов республики.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

      Зафиксирован бум дешевых смартфонов

      Россияне признались в нелюбви к лету

      Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой

      Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

      В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

      Реальный эффективный курс рубля оценили

      Столтенберг оговорился о летающих на Украине пилотах НАТО

      Захарова назвала провалом саммит по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше