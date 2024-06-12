Премьер Молдавии объяснил санкции США против главы Гагаузии

Премьер Речан: США ввели санкции против Гуцул за действия против Молдавии

США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул за ее участие в гибридных действиях против интересов Молдавии. Ограничения американского Минфина против нее объяснил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«США ввели санкции против Гуцул за участие в гибридных действиях против государства Республика Молдова и ее граждан, действиях, финансируемых за счет денег из криминальных источников», — сказал он.

По его словам, решение американских властей стало результатом сотрудничества с внешними партнерами Молдавии. Речан также добавил, что молдавские власти продолжат предпринимать меры по противодействию коррупции и угрозам национальной безопасности.

Глава Гагаузской автономии в Молдавии попала под новые антироссийские санкции Минфина США 12 июня. Всего под новые ограничения попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая.