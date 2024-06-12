Глава Гагаузии попала под антироссийские санкции США

Глава Гагаузии Гуцул попала под антироссийские санкции США

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул попала под новые антироссийские санкции Соединенных Штатов. Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов США.

О том, что Вашингтон ввел ограничения, стало известно 12 июня. Под них попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая.

9 июня Гуцул запросила новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос. Первая ее встреча с российским лидером прошла в начале апреля. Тогда она сообщила, что обсудила с Путиным помощь автономии и льготные пошлины.

