Глава Гагаузии пожелала вновь встретиться с Путиным

Глава Гагаузии Гуцул запросила новую встречу с президентом России Путиным

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул пожелала вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос. «Конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу», — заявила она.

Первая встреча Гуцул с Путиным прошла в начале апреля. Глава Гагаузии сообщила, что во время переговоров они обсуждали, в частности, помощь автономии и льготные пошлины. В июне она также приняла участие в Петербургском экономическом форуме.