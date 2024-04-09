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11:39, 9 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

Глава Гагаузии Гуцул: на встрече с Путиным обсуждалась помощь автономии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул раскрыла подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, что на встрече обсуждалась помощь автономии и льготные пошлины. Ее слова передает РИА Новости.

«Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию», — заявила Гуцул. По ее словам, она просила предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ.

Ранее сообщалось, что Гуцул вела переговоры с российским «Газпромом» по поводу прямых поставок газа и специальных тарифов на него. По ее словам, обсуждаются юридические и правовые тонкости.

Помимо этого, она обращалась к правительству России за помощью в открытии банковских счетов в российских финансовых учреждениях для начисления социальных выплат.

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      Валентин Карант
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