Гуцул допустила новые попытки давления Кишинева после участия в ПМЭФ

Гуцул не исключила оказание давления в Молдавии после участия ПМЭФ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключила новых попыток Кишинева оказать не нее давление после участия в Петербургском экономическом форуме. Слова главы молдавского региона приводит ТАСС.

Гуцул полагает, что на принятии новых мер в отношении нее может настоять президента Молдавии Майя Санду. «Могут даже не пустить в страну», — сказала глава Гагаузии.

Несмотря на явное неодобрение властей Молдавии ее визитов в Россию, Гуцул заявила, что попытки помешать ей не в силах изменить ее намерений. «Вы знаете, каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом, мы не знаем, чего ожидать. Меня это не останавливает», — резюмировала она.

В конце апреля Гуцул была подвергнута досмотру по возвращении в Молдавию из Москвы. По ее словам, правоохранители задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.