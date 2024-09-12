По местам жительства экс-функционера ФБК и депутата Госсовета Коми прошли обыски

Силовики провели обыски по местам жительства депутата Госсовета Коми Воробьева

Сотрудники силовых структур провели обыски у бывшего функционера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и депутата Государственного совета Коми от партии КПРФ Виктора Воробьева (признан иноагентом в России). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, обыски прошли по местам жительства Воробьева. Они связаны с уголовным делом, возбужденным за финансирование экстремистской деятельности.

Виктор Воробьев был включен в список иноагентов в апреле 2022 года.