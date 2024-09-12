Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 12 сентября 2024Россия

Под Москвой школьник закончил поединок по карате и упал замертво

В Истре школьник упал замертво на тренировке по карате после поединка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковной Истре школьник упал замертво на тренировке по карате после поедника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подростку стало плохо на занятии в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена». 14-летний школьник занимался карате около шести лет и был хорошо подготовлен. Семиклассник потерял сознание под конец тренировки после очередного поединка.

Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка. В клубе рассказали, что мальчик был полностью здоров и периодически проходил углубленный медосмотр, а во время последнего поединка никаких жестких ударов от соперника не было. Семиклассник ходил на занятия вместе с младшим братом.

У родителей 14-летнего школьника нет претензий к тренеру. Они рассказали, что педагог был для подростка наставником и «следил за ними, как за цыплятами».

Ранее в Приморье ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания под водой. 10-летний мальчик нырнул в реку, после чего потерял сознание.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер журналист Николай Сванидзе

      Россия расширит производство Су-57

      Россиян призвали отказаться от нескольких вредных привычек ради здоровья зубов

      На Украине сообщили о продвижении армии России на покровском направлении

      Военкор рассказал о боевом духе у атакующих Курскую область подразделений ВСУ

      LG решила вернуться в Россию с новым брендом

      В России резко упал спрос на один вид масла

      Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

      ВСУ оставили оборудование и вооружение после отступления в ДНР

      В США по ошибке почтили память боевиков «Аль-Каиды»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше