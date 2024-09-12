Под Москвой школьник закончил поединок по карате и упал замертво

В Истре школьник упал замертво на тренировке по карате после поединка

В подмосковной Истре школьник упал замертво на тренировке по карате после поедника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подростку стало плохо на занятии в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена». 14-летний школьник занимался карате около шести лет и был хорошо подготовлен. Семиклассник потерял сознание под конец тренировки после очередного поединка.

Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка. В клубе рассказали, что мальчик был полностью здоров и периодически проходил углубленный медосмотр, а во время последнего поединка никаких жестких ударов от соперника не было. Семиклассник ходил на занятия вместе с младшим братом.

У родителей 14-летнего школьника нет претензий к тренеру. Они рассказали, что педагог был для подростка наставником и «следил за ними, как за цыплятами».

Ранее в Приморье ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания под водой. 10-летний мальчик нырнул в реку, после чего потерял сознание.