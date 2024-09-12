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17:18, 12 сентября 2024Бывший СССР

Подполье заявило о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» в Харькове

Подпольщик Лебедев заявил о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» в Харькове

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские силы ударили фугасной авиационной бомбой (ФАБ) по месту дислокации украинских военных в Харькове, вероятно, по бойцам националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по "Азову"... Летят еще ФАБы», — сказал подпольщик.

Ранее стало известно об ударе российских военных 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины. Войска РФ ударили в районе населенного пункта Колесниковка. Как уточнялось, девять боеприпасов были сброшены тремя российскими самолетами за 15 минут.

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