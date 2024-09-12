ВС РФ ударили девятью ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины

Российские войска ударили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины. Три отечественных самолета сбросили девять боеприпасов в течение 15 минут.

Атака была произведена в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Все авиабомбы достигли целей. «Первой бригаде нацгвардии вечером устроили ад», — утверждают авторы Telegram-канала «Направленец по Украине».

Фото: Константин Михальчевсикй / РИА Новости

Зеленский называл купянское направление одним из самых «жарких»

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Таковыми он счел покровское, кураховское, краматорское, лиманское, времевское и купянское.

В конце августа украинский лидер еще раз оценил обстановку на фронте. Он обсудил боевые действия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и отметил, что больше всего штурмов происходит на покровском направлении. Также непростыми политик назвал краматорское, торецкое и купянское направления.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин перечислил среди главных точек соприкосновения купянское и херсонское направления, а также устье Днепра.

«Горячо (...), по большому счету, на всех участках фронта, везде, начиная от Купянска и заканчивая херсонским направлением», — говорил зимой военный. Тогда он отмечал, что бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар, что лишает их возможности подготовки.

Российские планирующие бомбы модернизировали

В начале сентября стали известно, что Россия модернизировала планирующие авиационные бомбы. Их оснастили универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В подтверждение этому Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию ФАБ-500 с УМПК под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования ФАБ-500.

«Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более могучей боевой частью», — говорилось в сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова.

По его словам, новый вид корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) использовался Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова. Чиновник отметил, что боеприпас после модификации приобрел новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров. Он добавил, что в результате продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12-16 часов в сутки.