Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 12 сентября 2024Бывший СССР

«Устроили ад». Российские войска ударили 500-килограммовыми авиабомбами по президентской бригаде Нацгвардии Украины

ВС РФ ударили девятью ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины

Кадр: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Российские войска ударили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины. Три отечественных самолета сбросили девять боеприпасов в течение 15 минут.

Атака была произведена в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Все авиабомбы достигли целей. «Первой бригаде нацгвардии вечером устроили ад», — утверждают авторы Telegram-канала «Направленец по Украине».

Фото: Константин Михальчевсикй / РИА Новости

Зеленский называл купянское направление одним из самых «жарких»

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Таковыми он счел покровское, кураховское, краматорское, лиманское, времевское и купянское.

В конце августа украинский лидер еще раз оценил обстановку на фронте. Он обсудил боевые действия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и отметил, что больше всего штурмов происходит на покровском направлении. Также непростыми политик назвал краматорское, торецкое и купянское направления.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин перечислил среди главных точек соприкосновения купянское и херсонское направления, а также устье Днепра.

«Горячо (...), по большому счету, на всех участках фронта, везде, начиная от Купянска и заканчивая херсонским направлением», — говорил зимой военный. Тогда он отмечал, что бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар, что лишает их возможности подготовки.

Российские планирующие бомбы модернизировали

В начале сентября стали известно, что Россия модернизировала планирующие авиационные бомбы. Их оснастили универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В подтверждение этому Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию ФАБ-500 с УМПК под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования ФАБ-500.

«Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более могучей боевой частью», — говорилось в сообщении.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова.

По его словам, новый вид корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) использовался Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова. Чиновник отметил, что боеприпас после модификации приобрел новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров. Он добавил, что в результате продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12-16 часов в сутки.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      В Белоруссии оценили возможность блокировки YouTube

      Испания наказала Венгрию за политику по Украине

      Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше