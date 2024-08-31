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21:27, 31 августа 2024Бывший СССР

Зеленский оценил обстановку на четырех направлениях фронта

Зеленский назвал непростой обстановку для ВСУ на четырех направлениях фронта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский оценил обстановку для Вооруженных сил страны (ВСУ) на четырех направлениях фронта. В ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале, он назвал непростой ситуацию на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области.

Политик обсудил боевые действия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Сегодня говорил с главкомом, покровское направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком, купянском направлениях», — сказал украинский лидер.

Накануне Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. В ходе заседания Ставки главком ВСУ также рассказал об обстановке в Курской области России.

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      Марина Совина
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