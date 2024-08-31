Зеленский оценил обстановку на четырех направлениях фронта

Зеленский назвал непростой обстановку для ВСУ на четырех направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский оценил обстановку для Вооруженных сил страны (ВСУ) на четырех направлениях фронта. В ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале, он назвал непростой ситуацию на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области.

Политик обсудил боевые действия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Сегодня говорил с главкомом, покровское направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком, купянском направлениях», — сказал украинский лидер.

Накануне Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. В ходе заседания Ставки главком ВСУ также рассказал об обстановке в Курской области России.

