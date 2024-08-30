Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

Зеленский: главком ВСУ Сырский доложил о ситуации на покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В ходе заседания Ставки главком ВСУ также рассказал об обстановке в Курской области России.

Кроме того, по словам Зеленского, еще одной темой для обсуждения стала подготовка украинских школ к новому учебному году. Вместе с тем на заседании речь шла о ликвидации последствий массированного удара по энергообъектам.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ. Она обвинила Сырского во лжи, отметив, что населенный пункт Новогродовка на покровском направлении был сдан без боя.