Названы главные точки соприкосновения в зоне украинского конфликта

Военный Дандыкин: ВСУ не имеют возможности подготовиться к удару ВС РФ

Обстановка в зоне украинского конфликта остается достаточно напряженной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Среди главных точек соприкосновения он назвал купянское и херсонское направления, а также устье Днепра.

«Горячо сейчас, по большому счету, на всех участках фронта, везде, начиная от Купянска и заканчивая херсонским направлением. В Крынках может пара десятков украинских военных сидят в подвалах. Сейчас будут идти бои в устье Днепра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят. Также бои идут в районе Работино, которое было занято во время контрнаступления», — рассказал военный.

По его словам, бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар, что лишает их возможности подготовки.

«Плацдарм на левом берегу Днепра почти выбили, там идет зачистка, противник несет потери. Вероятно, резервы будут перебрасывать на другие линии, — допустил Дандыкин. — Хотя снарядов у ВСУ сейчас мало, продолжаются также удары по мирным городам: обстреливается Донецк, приграничные территории».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ. Президент России Владимир Путин призывал оставшихся в селе украинских бойцов сдаваться в плен.