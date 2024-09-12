Подсчитаны сбережения российского бизнеса на депозитах

«Известия»: юрлица в России накопили почти 32 триллиона рублей на депозитах

По итогам июля 2024 года российские юридические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) накопили на депозитах до 31,7 триллиона рублей в национальной валюте. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России.

Таким образом, объем их средств вырос на 34 процента. Если к указанной сумме прибавить объем депозитов в иностранной валюте, то можно говорить о 39,3 триллиона рублей.

Опрошенные изданием эксперты объясняют наблюдаемую тенденцию высокой доходностью банковских вкладов, которая превышает аналогичные показатели инвестиционных проектов. Как отметил член генсовета «Деловой России» Дмитрий Панов, нынешний диапазон ставок по размещению средств юридических лиц под 17–18 процентов годовых сопоставим со среднеотраслевыми значениями доходности в промышленности, строительстве и торговле.

Ранее сообщалось, что в России вырос индекс доверия населения к банковским вкладам. Если год назад он составлял 53 пункта, то в 2024 году вырос до 58. Почти 50 процентов россиян считают, что сейчас подходящее время класть деньги в банки.