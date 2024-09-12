Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:23, 12 сентября 2024Силовые структуры

Полицейские нашли крупный арсенал в подвале дома российского пенсионера

МВД: пенсионер из Северной Осетии хранил крупный арсенал в подвале дома

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Северной Осетии полицейские обнаружили крупный арсенал в подвале частного дома 70-летнего жителя села Гизель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Из схрона изъяты самозарядный нарезной спортивно-охотничий карабин, пистолет Макарова, 5 магазинов и 3250 боеприпасов различного калибра. Эксперты выяснили, что оружие и боеприпасы находятся в боевом состоянии.

Пенсионер заявил, что арсенал нашел на чердаке после покупки дома в 2008 году. Оружие и боеприпасы он перепрятал в подвале. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

10 сентября сообщалось, что в Ингушетии полиция нашла схрон с боеприпасами и частями оружия на окраине города Малгобек около городского водохранилища. Внутри оказался мешок с пустым магазином от автомата Калашникова, пять выстрелов ВОГ-25, корпус гранаты Ф-1 без запала, а также магазин с 30 патронами калибра 5,45 миллиметра и черный полиэтиленовый пакет с 211 патронами калибра 5,45 миллиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      Бойцы ВС России уничтожили танк Abrams с помощью «шайтан-трубы» и «полторашки бензина»

      В Британии правительство Стармера назвали отвратительным из-за помощи Украине

      На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе вспыхнул пожар

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше