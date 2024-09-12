Полицейские нашли крупный арсенал в подвале дома российского пенсионера

МВД: пенсионер из Северной Осетии хранил крупный арсенал в подвале дома

В Северной Осетии полицейские обнаружили крупный арсенал в подвале частного дома 70-летнего жителя села Гизель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Из схрона изъяты самозарядный нарезной спортивно-охотничий карабин, пистолет Макарова, 5 магазинов и 3250 боеприпасов различного калибра. Эксперты выяснили, что оружие и боеприпасы находятся в боевом состоянии.

Пенсионер заявил, что арсенал нашел на чердаке после покупки дома в 2008 году. Оружие и боеприпасы он перепрятал в подвале. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

10 сентября сообщалось, что в Ингушетии полиция нашла схрон с боеприпасами и частями оружия на окраине города Малгобек около городского водохранилища. Внутри оказался мешок с пустым магазином от автомата Калашникова, пять выстрелов ВОГ-25, корпус гранаты Ф-1 без запала, а также магазин с 30 патронами калибра 5,45 миллиметра и черный полиэтиленовый пакет с 211 патронами калибра 5,45 миллиметра.