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15:52, 12 сентября 2024Моя страна

Популярный турецкий актер захотел жить в одном городе России

Турецкий актер Фатих Айхан захотел жить в Казани
Фатих Айхан

Фатих Айхан. Фото: @fatihayhan28

Популярный турецкий актер Фатих Айхан захотел жить в Казани. Об этом пишет KP.RU.

Айхан признался, что влюбился в этот российский город. В столице Татарстана много театров, которые ему очень нравятся.

По словам актера, у него на первом месте стоит театр, а только потом — полнометражное кино и сериалы. Айхану больше нравится играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет ему не удавалось это сделать.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», приехал в Россию на съемки новой части новогодней франшизы «Елки». Знаменитость прилетел в аэропорт Казани и нарвался на толпу фанаток и журналистов на выходе.

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      Фариза Бацазова
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