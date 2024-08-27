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11:35, 27 августа 2024Моя страна

Звезда «Великолепного века» приехал в Казань

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Казань на съемки «Елок»

Фото: Олег Спиридонов / Business Online / Globallookpress.com

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», приехал в Россию на съемки новой части новогодней франшизы «Елки». Об этом сообщает KP.RU.

Знаменитость прилетел в аэропорт Казани и нарвался на топлу фанаток и журналистов на выходе. Мужчину, одетого в синую футболку и солнцезащитные очки, сразу заметили поклонники, желавшие сфотографироваться. Однако телезвезда отказался фотографироваться с собравшимися и попытался как можно быстрее пройти сквозь толпу.

В итоге телезвезде удалось добраться до микроавтобуса, который ждал его у терминала. На нем Озчивит уехал в Альметьевск на съемочную площадку. Известно, что после съемок он также отправился на экскурсию по Казани.

Ранее сообщалось, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам культового советского фильма.

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      Карина Черных
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