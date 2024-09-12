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13:00, 12 сентября 2024Мир

Посольство России раскритиковало новые антироссийские санкции Британии

Посольство России: новые санкции Британии бессмысленны и юридически ничтожны

Фото: May James / Reuters

Новые антироссийские санкции Великобритании так же бессмысленны и юридически ничтожны, как и предыдущие. Об этом заявило посольство России в Лондоне, передает ТАСС.

«Британские санкции нисколько не повлияют на динамику развивающихся связей России со странами мирового большинства (...) Считаем новые односторонние ограничения такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и предыдущие», — отмечает диппредставительство.

Также в посольстве указали на то, что новое правительство Великобритании продолжает «тупиковую» антироссийскую политику, «ухудшая при этом собственную экономику».

Ранее власти Великобритании расширили санкции против России, включив в соответствующий список еще десять судов, задействованных в перевозках российской нефти по цене выше потолка. По оценке Лондона, они вовлечены в деятельность, целью которой является «дестабилизация Украины». Судам запрещен доступ в британские порты, а их регистрацию в национальном судовом реестре могут прекратить.

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      Дарья Устьянцева
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