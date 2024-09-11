Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров

Великобритания добавила в санкционный список 10 перевозящих нефть из РФ судов

Власти Великобритании расширили санкции против России, включив в соответствующий список еще десять судов, задействованных в перевозках российской нефти по цене выше потолка. Обновленный документ опубликован на сайте Минфина королевства.

Теперь в нем присутствуют суда NS Corona, NS Clippper, NS Asia, SCF Baltica, SCF Vankor, «Залив Анива», «Олимпийский проспект», «Леонид Лоза», «Владимир Тихонов» и «Николай Зуев». Оператором танкеров, ходящих под флагами Габона и Панамы, указана компания Stream Ship Management FZCO

По оценке Лондона, они вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины, и создают угрозу ее суверенитету. Судам запрещен доступ в британские порты, а их регистрацию в национальном судовом реестре могут прекратить. Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров.

В июле сообщалось, что британские власти после прихода на должность премьера Кира Стармера в борьбе с доходами России от продажи нефти хотят сделать упор на усиление проверок судов ее теневого флота. Предложение подразумевало возможность активнее вводить санкции в их отношении.