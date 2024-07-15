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20:31, 15 июля 2024Экономика

Европа начала искать новый способ удара по российской нефти

Bloomberg: ЕС и Великобритания собрались усилить проверки теневого флота России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Несколько стран Евросоюза и Великобритания в рамках поиска способа ударить по экспорту российской нефти обсуждают усиление проверок судов ее теневого флота, создающих определенные риски. Об этом со ссылкой на источники и документы о намерениях, имеющиеся в распоряжении редакции, пишет Bloomberg.

Проект заявления будут обсуждать на этой неделе на встрече под руководством нового премьера Великобритании Кира Стармера. В нем говорится, что стороны должны обмениваться информацией о российском теневом флоте, координировать меры реагирования, работать с частным сектором и другими заинтересованными сторонами для устранения угроз.

Текст документа еще может измениться до конца недели, отмечается в материале, но в нынешней версии упор делается на опасности, которую несут старые и плохо обслуживаемые суда с российской нефтью. Многие из них имеют сомнительную страховку, что создает угрозу экологических катастроф и охране окружающей среды.

Собеседник агентства уточнил, что реализация предлагаемых мер позволит вводить санкции в отношении большего количества судов теневого флота. Это давление дополнит потолки цен на нефть и нефтепродукты.

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Страны, установившие потолки цен, не требуют прекращения поставок российского сырья и нефтепродуктов на мировые рынки, а хотят ограничить доходы Москвы. Соответственно, их суда имеют право перевозить российскую нефть, а их страховые компании могут обслуживать такие поставки в случае, если продукт уходит покупателю не дороже установленных ограничений.

Теневой флот, который использует Россия, обходится без страховок международных страховых компаний, что позволяет рассматривать его как угрозу. В этом случае, по задумке авторов идеи, невозможность использовать свои суда заставит российские компании вернуться к танкерам, владельцы которых следят за исполнением потолков цен.

Ранее сообщалось, что США могли бы продолжить вводить санкции против российского теневого флота, поскольку попавшие под них суда перестают использоваться, но администрация президента Джо Байдена опасается такого шага. Они не исключают, что жесткие меры могут привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на переизбрании главы государства.

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      Платон Щукин
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